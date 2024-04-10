Гребенев Василий Евсевьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Гребенев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Червякова (Гребнева) Улита Васильевна
Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Гребенев Еремей Васильевич
Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Гребнева) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна
Смерть
1747