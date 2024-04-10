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Гребенев Василий Евсевьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Крюковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Гребенев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Червякова (Гребнева) Улита Васильевна

Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Гребенев Еремей Васильевич

Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Гребнева) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Смерть
1747
Крюковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

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