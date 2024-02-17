Пикина Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикина Екатерина Фёдоровна

Пикина Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пикин Фёдор Львович

Мать: Пикина Евдокия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close