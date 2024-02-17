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Пикина Екатерина Фёдоровна
Пикина Екатерина Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Женский
Отец
Пикин Фёдор Львович
1888 г.р.
Мать
Пикина (Рябинина) Евдокия Ивановна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Пикин Фёдор Львович
Мать:
Пикина Евдокия Ивановна
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