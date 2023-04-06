Честноков Сергей Афиногенович
Место рождения
Дата рождения19.10.1902
Дата смерти24.06.1904
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1902
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
28.10.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
24.06.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904