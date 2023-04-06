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Честноков Сергей Афиногенович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.10.1902

Дата смерти

24.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1902

Отец: Честноков Афиноген Парамонович

Мать: Честноков Наталья Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Крещение
28.10.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
24.06.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
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