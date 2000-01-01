Голубев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Голубев Михаил

Мать: не указана

Смерть
1899
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