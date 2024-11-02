Соколов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Соколов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Соколов Ирина Иванович

Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Соколов Петр Иванович

Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Василий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1907

Сын: Соколов Яков Иванович

Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: (Соколова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Тимофеева

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

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