Соколов Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Соколов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Елена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова
Рождение ребёнка
?.03.1907
Мать ребёнка: Соколова Елена Петрова
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: (Соколова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Тимофеева
Смерть
Неизвестно