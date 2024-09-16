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Черных Александр Семенович

Место рождения

Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Лопатово

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Черных Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Виктор Александрович

Мать ребёнка: Черных Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черных) Рая Александровна

Мать ребёнка: Черных Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Александра

Смерть
Неизвестно

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