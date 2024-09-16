Черных Александр Семенович
Место рожденияСвердловская обл., Алапаевский р-н, д. Лопатово
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Черных Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Виктор Александрович
Мать ребёнка: Черных Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черных) Рая Александровна
Мать ребёнка: Черных Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Александра
Смерть
Неизвестно