Wassemiller (Georg) (Georg) Otillia «Tillie»
Место рожденияLincoln, Lancaster County, Nebraska
Дата рождения01.12.1905
Дата смерти06.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1905
Отец: Georg Peter G.
Lincoln, Lancaster County, Nebraska
Место жительства
1910
Alexander, , Kansas
Место жительства
1920
Alexander, Rush, Kansas, United States
Бракосочетание
14.07.1942
Смерть
06.02.2009
Hays, Ellis, Kansas, United States
Похороны
Неизвестно
Hays, Ellis, Kansas, United States