Wassemiller (Georg) (Georg) Otillia «Tillie» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wassemiller (Georg) (Georg) Otillia «Tillie»

Место рождения

Lincoln, Lancaster County, Nebraska

Дата рождения

01.12.1905

Дата смерти

06.02.2009

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1905

Отец: Georg Peter G.

Мать: Georg (spomer) Maria Margaretha

Lincoln, Lancaster County, Nebraska
Место жительства
1910
Alexander, , Kansas
Место жительства
1920
Alexander, Rush, Kansas, United States
Бракосочетание
14.07.1942

Муж: Wassemiller Albert J.

Смерть
06.02.2009
Hays, Ellis, Kansas, United States
Похороны
Неизвестно
Hays, Ellis, Kansas, United States
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