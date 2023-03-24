Погребняк Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Иван Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погребняк Терентий

Мать: Стасевич Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погребняк Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Взведенная Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

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