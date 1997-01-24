Кольцова (Пушкарева) (Забелина) Екатерина Михайловна
Место рожденияПетербург
Дата рождения02.11.1909
Дата смерти24.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1909
Отец: Забелин Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Кольцов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Тараканова (Пушкарева) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пушкарев Дмитрий Романович
Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.08.1947
Дочь: Ершова (Кольцова) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Кольцов Анатолий Михайлович
Турка, Львівська область
Смерть
24.01.1997
Похороны
Неизвестно