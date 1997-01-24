Кольцова (Пушкарева) (Забелина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Пушкарева) (Забелина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Петербург

Дата рождения

02.11.1909

Дата смерти

24.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1909

Отец: Забелин Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Кольцов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Тараканова (Пушкарева) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пушкарев Дмитрий Романович

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.08.1947

Дочь: Ершова (Кольцова) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Кольцов Анатолий Михайлович

Турка, Львівська область
Смерть
24.01.1997
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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