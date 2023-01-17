Петряшова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряшова Мария

Петряшова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Петряшов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Петряшов Юрий Михайлович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Сорокина Нина Юрьевна

Отец ребёнка: Петряшов Юрий Михайлович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Кошкина Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Петряшов Юрий Михайлович

Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Юрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Нижний Енангск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close