Петряшова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Петряшов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Сорокина Нина Юрьевна
Отец ребёнка: Петряшов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Кошкина Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Петряшов Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно