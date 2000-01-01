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Свирин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свирин Иван Тимофеевич

Мать: Свирина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Свирина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Свирина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Клавдия

Смерть
12.08.1991
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