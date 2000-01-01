Свирин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.08.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свирин Иван Тимофеевич
Мать: Свирина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Свирина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Свирина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свирина Клавдия
Смерть
12.08.1991