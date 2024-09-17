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(Веричева) Алевтина Михайловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914

Отец: Веричев Михаил Степанович

Мать: Веричева Александра Евметьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 45
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
24.07.1914
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 45
Смерть
Неизвестно

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