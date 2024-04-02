Полежаева (???) ?? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1669
Отец ребёнка: Полежаев Савелий Климентьевич
Рождение ребёнка
1679
Сын: Полежаев Федор Савельевич
Отец ребёнка: Полежаев Савелий Климентьевич
Рождение ребёнка
1689
Сын: Полежаев Кирилл Савельевич
Отец ребёнка: Полежаев Савелий Климентьевич
Смерть
Неизвестно