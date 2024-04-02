Полежаева (???) ?? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) ?? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Полежаев Петр Савельевич

Отец ребёнка: Полежаев Савелий Климентьевич

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Полежаев Федор Савельевич

Отец ребёнка: Полежаев Савелий Климентьевич

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Полежаев Кирилл Савельевич

Отец ребёнка: Полежаев Савелий Климентьевич

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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