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Черноземов Николай Евгениевич

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

11.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1886

Отец: Черноземов Евгений Иванович

Мать: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Бракосочетание
05.01.1907

Жена: Черноземова Анна Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1907

Сын: Черноземов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Черноземова Анна Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
Неизвестно
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