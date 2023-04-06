Витушкина-Малышева (Смирнова) Христина Никандровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Бракосочетание
14.01.1918 ст.
Оба, и жених и невеста - вторым браком.
Рождение ребёнка
12.02.1919
Сын: Витушкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Витушкин Алексей Львович
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно