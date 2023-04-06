Витушкина-Малышева (Смирнова) Христина Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушкина-Малышева (Смирнова) Христина Никандровна

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Место рождения

Молодищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.
1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.02.1910 ст.

Муж: Малышев Александр Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.01.1918 ст.

Муж: Витушкин Алексей Львович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Оба, и жених и невеста - вторым браком.
Рождение ребёнка
12.02.1919

Сын: Витушкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Витушкин Алексей Львович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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