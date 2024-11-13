Мачнева (Мещерякова) Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Рождение ребёнка
21.04.1878 ст.
Дочь: Мачнева Александра Ермолаевна
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
432-129
Рождение ребёнка
21.11.1879
Дочь: Мачнева Екатерина Ермолаевна
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Мачнева Феодосия Ермолаевна
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Рождение ребёнка
18.06.1882
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Рождение ребёнка
27.08.1883
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Рождение ребёнка
16.04.1887
Дочь: Мачнева Агафья Ермолаевна
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Рождение ребёнка
?.06.1888
Сын: Мачнев Тимофей Ермолаевич
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.4884
Дочь: Мачнева Варвара Ермолаевна
Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович