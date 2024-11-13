Мачнева (Мещерякова) Матрёна Григорьевна Около 1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мачнева (Мещерякова) Матрёна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1875 ст.

Муж: Мачнев Ермолай Сидорович

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Мачнев Сергей Ермолаевич

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Рождение ребёнка
21.04.1878 ст.

Дочь: Мачнева Александра Ермолаевна

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
432-129
Рождение ребёнка
21.11.1879

Дочь: Мачнева Екатерина Ермолаевна

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Рождение ребёнка
27.05.1881

Дочь: Мачнева Феодосия Ермолаевна

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Рождение ребёнка
18.06.1882

Сын: Мачнев Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Рождение ребёнка
27.08.1883

Сын: Мачнев Адриан Ермолаевич

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Рождение ребёнка
16.04.1887

Дочь: Мачнева Агафья Ермолаевна

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Рождение ребёнка
?.06.1888

Сын: Мачнев Тимофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.4884

Дочь: Мачнева Варвара Ермолаевна

Отец ребёнка: Мачнев Ермолай Сидорович

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