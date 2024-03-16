Гусарев Никита Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гусарев Игнат Данилович
Мать: Мария Капитоновна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гусарева Нина Никитична
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гусарева Людмила Никитична
Мать ребёнка: Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Васильевна
Смерть
Неизвестно