Гусарев Никита Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарев Никита Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гусарев Игнат Данилович

Мать: Мария Капитоновна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гусарева Нина Никитична

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гусарева Людмила Никитична

Мать ребёнка: Акулина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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