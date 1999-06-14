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Плохотников Павел Александрович
Плохотников Павел Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.1999
Пол
Мужской
Отец
Плохотников Александр Васильевич
Мать
Плохотникова Татьяна Михайловна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1999
Отец:
Плохотников Александр Васильевич
Мать:
Плохотникова Татьяна Михайловна
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