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Денисова Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1929

Дата смерти

14.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

вд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1929

Отец: Матциевский Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1955

Сын: Денисов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Денисов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
20.06.1959

Дочь: Денисова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Денисов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.1960

Дочь: Зобкив Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Денисов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Михаил Николаевич

Смерть
14.01.2009
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