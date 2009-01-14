Денисова Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1929
Дата смерти14.01.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1929
Отец: Матциевский Иосиф
Рождение ребёнка
28.03.1955
Сын: Денисов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Денисов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1959
Дочь: Денисова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Денисов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1960
Дочь: Зобкив Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Денисов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2009