Волдина (Сизарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волдина (Сизарова) Анна

Место рождения

Хуллорские юрты

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сизаров Степан

Мать: не указана

Хуллорские юрты
Рождение ребёнка
1906

Сын: Волдин Семён

Отец ребёнка: Волдин Егор

Бракосочетание
08.01.1911

Муж: Волдин Егор

Рождение ребёнка
09.07.1913

Сын: Волдин Алексей

Отец ребёнка: Волдин Егор

Ильбигортсие юрты
Смерть
Неизвестно
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