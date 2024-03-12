Волдина (Сизарова) Анна
Место рожденияХуллорские юрты
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сизаров Степан
Хуллорские юрты
Рождение ребёнка
1906
Сын: Волдин Семён
Отец ребёнка: Волдин Егор
Бракосочетание
08.01.1911
Муж: Волдин Егор
Рождение ребёнка
09.07.1913
Сын: Волдин Алексей
Отец ребёнка: Волдин Егор
Ильбигортсие юрты
Смерть
Неизвестно