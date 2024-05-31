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Черных Семен Даниилович

Место рождения

Макарово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.01.1879 ст.

Дата смерти

26.01.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1879 ст.

Отец: Даниил Васильевич Черных

Мать: Черных (Машковцева) Лукия Васильевна

Макарово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Черных (Машковцева) Анастасия Александровна

Макарово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.01.1907 ст.
Макарово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Дочь: Торхова (Черных) Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Черных (Машковцева) Анастасия Александровна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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