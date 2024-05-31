Черных Семен Даниилович
Место рождения
Дата рождения31.01.1879 ст.
Дата смерти26.01.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1879 ст.
Бракосочетание
09.02.1897
Смерть
26.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.
Дочь: Торхова (Черных) Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Черных (Машковцева) Анастасия Александровна
Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика