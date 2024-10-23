Бондарь Олег Сергеевич 10.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарь Олег Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.12.1985

Супруги
Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна04.10.1987 г.р.
Дети
Бондарь N. Олегович22.10.2024 г.р.
Бондарь Александра ОлеговнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь Александра Олеговна

Мать ребёнка: Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна

Бракосочетание
20.09.2023

Жена: Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
22.10.2024

Сын: Бондарь N. Олегович

Мать ребёнка: Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна

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