Бондарь Олег Сергеевич
мужской, родился 10.12.1985
Супруги
Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна04.10.1987 г.р.
Дети
Бондарь N. Олегович22.10.2024 г.р.
Бондарь Александра ОлеговнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарь Александра Олеговна
Мать ребёнка: Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна
Бракосочетание
20.09.2023
Рождение ребёнка
22.10.2024
Сын: Бондарь N. Олегович
Мать ребёнка: Бондарь (Купрешина) Ольга Сергеевна