Устюшкин Иван Никитин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюшкин Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюшкин Никита Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баймяшкина (Устюшкина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Устюшкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
21.02.1893

Сын: Устюшкин Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Устюшкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1902

Дочь: Устюшкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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