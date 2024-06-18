Устюшкин Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устюшкин Никита Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баймяшкина (Устюшкина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Устюшкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
21.02.1893
Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.06.1898
Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Устюшкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Устюшкина Евдокия Гавриловна
Смерть
Неизвестно