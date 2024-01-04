Карпова Марина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1990
Отец: Карпов Евгений
Мать: Карпова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.2014
Дочь: Виноградова Варвара Артемовна
Отец ребёнка: Виноградов Артем
Рождение ребёнка
12.12.2016
Дочь: Виноградова Василиса Артемовна
Отец ребёнка: Виноградов Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Артем