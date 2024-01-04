Карпова Марина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Марина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1990

Отец: Карпов Евгений

Мать: Карпова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.2014

Дочь: Виноградова Варвара Артемовна

Отец ребёнка: Виноградов Артем

Рождение ребёнка
12.12.2016

Дочь: Виноградова Василиса Артемовна

Отец ребёнка: Виноградов Артем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Артем

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