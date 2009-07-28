Горина (Тимина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1912
Дата смерти15.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1912
Отец: Тимин Семен Николаевич
Мать: Тимина Василиса
Рождение ребёнка
04.03.1934
Дочь: Куликова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1941
Дочь: Баденко Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Горин Василий Михайлович
Смерть
15.06.1967