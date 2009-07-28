Горина (Тимина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина (Тимина) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1912

Дата смерти

15.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1912

Отец: Тимин Семен Николаевич

Мать: Тимина Василиса

Рождение ребёнка
04.03.1934

Дочь: Куликова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1941

Дочь: Баденко Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Горин Василий Михайлович

Смерть
15.06.1967
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