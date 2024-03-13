Пурыгин Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурыгин Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

сослан по указу Земского суда Курганского округа от 1789 года в подушный оклад поступил в 1792г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурыгина Анна Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Пурыгин Кондратий Савватиевич

Мать ребёнка: Пурыгина Анна Мироновна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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