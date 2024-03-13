Пурыгин Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
сослан по указу Земского суда Курганского округа от 1789 года в подушный оклад поступил в 1792г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурыгина Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Пурыгин Кондратий Савватиевич
Мать ребёнка: Пурыгина Анна Мироновна
Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно