Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Семенов Калина Кондратьев

Мать: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1796 ст.

Дочь: Федосья Мартемьянова

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Семенов Яков Мартемьянов

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Семенов Тимофей Мартемьянов

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семенов Венедикт Мартемьянов

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Татьяна Мартемьянова

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Васса Мартемьянова

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Семенов Петр Мартемьянов

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Семенов Филимон Мартемьянов

Мать ребёнка: Семенова Марфа

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ефдокия Галактионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1820
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