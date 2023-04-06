Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
29.05.1796 ст.
Дочь: Федосья Мартемьянова
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Семенов Тимофей Мартемьянов
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Семенов Венедикт Мартемьянов
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Татьяна Мартемьянова
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Васса Мартемьянова
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Семенов Филимон Мартемьянов
Мать ребёнка: Семенова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1820