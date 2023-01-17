Бадртдинова (Хазиханова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадртдинова (Хазиханова) Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962

Отец: Хазиханов Мухлис

Мать: Хазиханов Хайрамал

Бракосочетание
30.03.1990

Муж: Бадртдинов Назим

Рождение ребёнка
20.05.1991

Сын: Бадртдинов Линар

Отец ребёнка: Бадртдинов Назим

Рождение ребёнка
03.10.1994

Сын: Бадртдинов Фархат

Отец ребёнка: Бадртдинов Назим

Натальинск, Красноуфимский округ, Свердловская область
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