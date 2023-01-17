Бадртдинова (Хазиханова) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1962
Отец: Хазиханов Мухлис
Мать: Хазиханов Хайрамал
Бракосочетание
30.03.1990
Муж: Бадртдинов Назим
Рождение ребёнка
20.05.1991
Сын: Бадртдинов Линар
Отец ребёнка: Бадртдинов Назим
Рождение ребёнка
03.10.1994
Сын: Бадртдинов Фархат
Отец ребёнка: Бадртдинов Назим
Натальинск, Красноуфимский округ, Свердловская область