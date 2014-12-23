Чеснокова (Коробейникова) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Коробейникова) Тамара Яковлевна

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Место рождения

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

07.02.1934

Дата смерти

23.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1934

Отец: Коробейников Яков Матвеевич

Мать: Евдокия Гавриловна

Чесноково, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1959

Сын: Чесноков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
21.12.1961

Дочь: Болотова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Михаил Степанович

Смерть
23.12.2014
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