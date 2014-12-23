Чеснокова (Коробейникова) Тамара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1934
Дата смерти23.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1934
Отец: Коробейников Яков Матвеевич
Мать: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
22.12.1959
Сын: Чесноков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
21.12.1961
Дочь: Болотова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2014