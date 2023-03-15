Доброхотов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброхотов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Доброхотова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Доброхотова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Николай Петрович

Мать ребёнка: Доброхотова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доброхотова Екатерина Васильевна

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