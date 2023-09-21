(Шелист) Матрона Артемьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1888 ст.
Отец: Шелист Артемий Павлович
Мать: Шелист Мария Ивановна
Крещение
12.11.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Павлов Шелист и законная жена его Мария Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: того же села крестьянин Феодор Григориев Демчан и Дария Ив... Показать все
Смерть
Неизвестно