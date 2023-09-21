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(Шелист) Матрона Артемьевна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

06.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1888 ст.

Отец: Шелист Артемий Павлович

Мать: Шелист Мария Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
12.11.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Павлов Шелист и законная жена его Мария Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: того же села крестьянин Феодор Григориев Демчан и Дария Ив... Показать все
Смерть
Неизвестно

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