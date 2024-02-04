Колгашкин Василий Павлович
Место рожденияСело Сопелки, Никольская вол. Ярославский уезд
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1871
Рождение ребёнка
1874
Сын: Колгашкин Петр Васильевич
Мать ребёнка: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Колгашкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колгашкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна
Смерть
Неизвестно
Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область