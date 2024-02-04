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Колгашкин Василий Павлович

Место рождения

Село Сопелки, Никольская вол. Ярославский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1871

Жена: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Колгашкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Колгашкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Колгашкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Колгашкина (Гришанова) Александра Власовна

Смерть
Неизвестно
Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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