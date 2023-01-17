Мягченкова (Коротеева) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Коротеева) Пелагея Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мягченков Дмитрий Фотиевич

Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Мягченков Иван Фотиевич

Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович

Рождение ребёнка
27.07.1828

Дочь: Марина Фотиевна

Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мягченков Павел Фотиевич

Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
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