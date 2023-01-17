Мягченкова (Коротеева) Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мягченков Дмитрий Фотиевич
Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович
Рождение ребёнка
27.07.1828
Дочь: Марина Фотиевна
Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мягченков Фотий Антонович
Работа или профессия
Неизвестно