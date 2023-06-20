Епистевия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епистевия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Коврижных Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Коврижных Дмитрий

Рождение ребёнка
1745

Сын: Коврижных Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коврижных Дмитрий

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Кирило Дмитриевич

Отец ребёнка: Коврижных Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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