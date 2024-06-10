Бобровник Феодор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Бобровник Михаил Корнеев
Мать: Бобровник Анна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бобровник Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бобровник (Бобровник) Ефросиния Федорова
Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бобровник (Бобровник) Зиновия Федорова
Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бобровник (Бобровник) Ксения Федорова
Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова
Рождение ребёнка
08.10.1840
Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова
Рождение ребёнка
12.07.1844
Дочь: Бобровник (Бобровник) Елена
Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бобровник Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова
Смерть
Неизвестно