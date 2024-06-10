Бобровник Феодор Михайлов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Феодор Михайлов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Бобровник Михаил Корнеев

Мать: Бобровник Анна Никитина

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровник Иулиянна Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровник Татьяна Данилова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бобровник Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Данилова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бобровник (Бобровник) Ефросиния Федорова

Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Данилова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобровник Самуил Фёдоров

Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Данилова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бобровник (Бобровник) Зиновия Федорова

Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бобровник (Бобровник) Ксения Федорова

Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.10.1840

Сын: Бобровник Яков Федоров

Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.07.1844

Дочь: Бобровник (Бобровник) Елена

Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бобровник Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Бобровник Иулиянна Миронова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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