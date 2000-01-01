Ларионова (Серебренникова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Серебренникова) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979

Отец: не указан

Мать: Серебренникова Людмила Романовна

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