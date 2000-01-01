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Ларионова (Серебренникова) Татьяна Борисовна
Ларионова (Серебренникова) Татьяна Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1979
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Серебренникова (Корнякова) Людмила Романовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979
Отец: не указан
Мать:
Серебренникова Людмила Романовна
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