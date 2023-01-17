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Кочергин Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочергин Михаил

Мать: Кочергина Анна Никитина

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Галактионова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кочергин Никифор Иванов

Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кочергин Матвей

Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Гликория Фомина

Смерть
Неизвестно
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