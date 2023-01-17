Кочергин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочергин Михаил
Мать: Кочергина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Галактионова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кочергин Матвей
Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Кочергина Гликория Фомина
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно