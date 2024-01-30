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Рыжихин Иона Ильин

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1865 ст.

Отец: Рыжихин Илья Иванов

Мать: Рыжихина (Поседкина) Меланья Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.

Сын: Рыжихин Сергей Ионин

Мать ребёнка: Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1897 ст.

Сын: Рыжиин Николай Ионин

Мать ребёнка: Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.01.1899 ст.

Жена: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.

Сын: Рыжихин Григорий Ионин

Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1902 ст.

Дочь: (Рыжихина) Мавра Ионина

Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1904 ст.

Дочь: (Рыжихина) Ольга Ионина

Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.09.1906 ст.

Дочь: (Рыжихина) Вера Ионина

Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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