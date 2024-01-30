Рыжихин Иона Ильин
Место рождения
Дата рождения17.09.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1865 ст.
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.
Сын: Рыжихин Сергей Ионин
Мать ребёнка: Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева
Рождение ребёнка
25.07.1897 ст.
Сын: Рыжиин Николай Ионин
Мать ребёнка: Рыжихина (Глухова) Федосья Андреева
Бракосочетание
22.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.05.1902 ст.
Дочь: (Рыжихина) Мавра Ионина
Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
29.06.1904 ст.
Дочь: (Рыжихина) Ольга Ионина
Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
11.09.1906 ст.
Дочь: (Рыжихина) Вера Ионина
Мать ребёнка: Рыжихина (Цыбикова) Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно