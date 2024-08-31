Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна

Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чанцов Виталий

Мать: Чанцова (Бабенко) Надежда Игнатьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничко Дмитрий Станиславович

Отец ребёнка: Поляничко Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляничко Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничко Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Поляничко Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничко Павел Станиславович

Отец ребёнка: Поляничко Станислав

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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