Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничко Дмитрий Станиславович
Отец ребёнка: Поляничко Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляничко Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничко Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Поляничко Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничко Павел Станиславович
Отец ребёнка: Поляничко Станислав