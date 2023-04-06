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Крылов Николай

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Крылов Олег

Мать ребёнка: Не Меняла Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не Меняла Мария

Работа или профессия
Неизвестно
инженер - геолог
Образование
Неизвестно
г. Ташкент
высшее
Смерть
1974
г. Ташкент
Причина смерти: цирроз печени
Похороны
Неизвестно
г. Ташкент Боткинское кладбище
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