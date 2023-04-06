Крылов Николай
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Крылов Олег
Мать ребёнка: Не Меняла Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не Меняла Мария
Работа или профессия
Неизвестно
инженер - геолог
Образование
Неизвестно
г. Ташкент
высшее
Смерть
1974
г. Ташкент
Причина смерти: цирроз печени
Похороны
Неизвестно
г. Ташкент Боткинское кладбище