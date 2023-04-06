Мария Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Арсений Ефимов
Мать: Праскева Кузьмина
Бракосочетание
07.01.1874
Рождение ребёнка
18.01.1875
Сын: Воронцов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1878
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
23.11.1881
Сын: Воронцов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1887
Дочь: Окнова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно