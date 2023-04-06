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Мария Арсеньевна

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Место рождения

Станково, Быковская волость, Тверской уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Арсений Ефимов

Мать: Праскева Кузьмина

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
07.01.1874

Муж: Воронцов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Воронцов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1878

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1881

Сын: Воронцов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1887

Дочь: Окнова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Воронцов Максим Яковлевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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