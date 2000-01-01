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Прохоров Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1905

Сын: Прохоров Макар

Мать ребёнка: Прохорова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Варвара

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Максим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Варвара

Смерть
Неизвестно
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