Пятницына (Гарбунова) Анна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1843
Бракосочетание
11.11.1862
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: Ефимия Григорьвена
Отец ребёнка: Пятницын Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пятницын Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Пятницын Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зайцева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Пятницын Григорий Фёдорович
Смерть
Неизвестно