Пятницына (Гарбунова) Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницына (Гарбунова) Анна Евсеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1843

Отец: Гарбунов Евсей Филлипович

Мать: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Пятницын Григорий Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: Ефимия Григорьвена

Отец ребёнка: Пятницын Григорий Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пятницын Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Пятницын Григорий Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зайцева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Пятницын Григорий Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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