Лотов Борис Иванович
Место рожденияСмоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень
Дата рождения1910
Дата смерти1980
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Лотов Иван Николаевич
Мать: Лотова (Лотов) Анна
Военная награда
Неизвестно
Лотов Борис Иванович Ефрейтор __.__.1910 Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень. Сводная картотека Перечень наград 05.10.1944 Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
1980