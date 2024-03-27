Лотов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛотов Борис Иванович

Лотов Борис Иванович

Место рождения

Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень

Дата рождения

1910

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Лотов Иван Николаевич

Мать: Лотова (Лотов) Анна

Военная награда
Неизвестно
Лотов Борис Иванович Ефрейтор __.__.1910 Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень. Сводная картотека Перечень наград 05.10.1944 Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.