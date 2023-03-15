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Мустафина Хумайря Галимулловна
Мустафина Хумайря Галимулловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.1944
Пол
Женский
Отец
Мустафин Галимулла Шаймардан улы
1899 г.р.
Мать
Вахитова Шаригол Гарифжан кызы
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1944
Отец:
Мустафин Галимулла Шаймардан улы
Мать:
Вахитова Шаригол Гарифжан кызы
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