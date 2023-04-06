Абакумов Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1921 и 1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1911
Дочь: Бойцова Елена Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Между 1921 и 1924
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Красный партизан, погиб под обстрелом белогвардейцев. Похоронен в братской могиле в с. Майма.