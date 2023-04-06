Абакумов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Петр

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1921 и 1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: Бойцова Елена Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Между 1921 и 1924
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Красный партизан, погиб под обстрелом белогвардейцев. Похоронен в братской могиле в с. Майма.
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