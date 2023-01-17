Щеглова (Маркина) Евдокия Фотьева
Место рождения
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
06.11.1898
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1901
Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1910
Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.10.1911
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1914
Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов
Михайло-Архангельская церковь