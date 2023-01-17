Щеглова (Маркина) Евдокия Фотьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Маркина) Евдокия Фотьева

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
06.11.1898

Муж: Щеглов Василий Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Щеглов Арсений Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Щеглов Николай Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.10.1911

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1914

Сын: Щеглов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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