Стерликов Иван
Место рожденияБорисоглебский уезд, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерликов Степан
Мать: ?
Борисоглебский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.?.1913
Дочь: Епанчина Мария
Мать ребёнка: Стерликова Екатерина
Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стерликова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Стерликова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Стерликова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерликов Виктор
Мать ребёнка: Стерликова Екатерина
Смерть
Неизвестно