Стерликов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерликов Иван

Стерликов Иван

avatar

Место рождения

Борисоглебский уезд, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерликов Степан

Мать: ?

Борисоглебский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.?.1913

Дочь: Епанчина Мария

Мать ребёнка: Стерликова Екатерина

Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стерликова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Стерликова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Стерликова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерликов Виктор

Мать ребёнка: Стерликова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close