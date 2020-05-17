Губенко Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубенко Владимир Константинович

Губенко Владимир Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1947

Дата смерти

17.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Губенко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губенко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Губенко Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губенко Константин

Мать ребёнка: Губенко Галина Ивановна

Смерть
17.05.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close