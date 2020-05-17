Губенко Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1947
Дата смерти17.05.2020
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Губенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губенко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Губенко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губенко Константин
Мать ребёнка: Губенко Галина Ивановна
Смерть
17.05.2020