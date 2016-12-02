Кабалова (Паршакова) Юлия
Место рождения
Дата рождения07.07.1979
Дата смерти02.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979
Отец: Паршаков Анатолий
Мать: Паршакова Вера
Рождение ребёнка
31.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабалов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабалов Сергей
Смерть
02.12.2016
Причина смерти: Рак