Кабалова (Паршакова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабалова (Паршакова) Юлия

Место рождения

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.07.1979

Дата смерти

02.12.2016

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979

Отец: Паршаков Анатолий

Мать: Паршакова Вера

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабалов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабалов Сергей

Смерть
02.12.2016
Причина смерти: Рак
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